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رد حسام حسن، مدرب منتخب مصر، على مواجهة منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم.

وضرب منتخب الأرجنتين موعدا مع مصر في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال حسام حسن عبر قناة إم بي سي مصر: "مواجهة ميسي؟ المصري لا يخاف أحدًا".

وأضاف: "نعرف منافسينا ونحترمهم وسنجتهد وسنأخذ بالأسباب، وسندرس الفريق بأكمله سواء بميسي أو بدونه".

قبل أن ينهي: "لدينا طموح ولما لا نفوز، منتخب مصر يضم لاعبين مخلصين".

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 بالمونديال بعد أن حقق الفوز بركلات الترجيح على أستراليا بنتيجة 4-2، بعد نهاية الوقت الاصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بينما صعد المنتخب الأرجنتيني إلى ثمن النهائي بعدما فاز على كاب فيردي بنتيجة 3-2 في المباراة التي اتجهت إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية المباراة بالتعادل بنتيجة 1-1.