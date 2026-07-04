وكيل تشريعية النواب: منتخب مصر يكتب التاريخ بالتأهل إلى دور الـ16

تقدم المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية، بخالص التهنئة إلى منتخب مصر الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، بمناسبة التأهل المستحق إلى دور الـ16، بعد ملحمة كروية بطولية تُوجت بالفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح، في مباراة جسدت إرادة المصريين وعزيمتهم.

وأكد النائب طاهر الخولي أن هذا الإنجاز يعكس الروح القتالية والإصرار اللذين تحلى بهما لاعبو المنتخب، والذين نجحوا في إسعاد ملايين المصريين بأداء مشرف يليق باسم مصر وتاريخها الكروي.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن المنتخب الوطني أثبت قدرته على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات بفضل الإصرار والعمل الجماعي، متمنيًا استمرار العروض القوية خلال الأدوار المقبلة، وتحقيق مزيد من النجاحات التي ترفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وقال الخولي: «كل التوفيق لأبطال مصر في مشوارهم بالمونديال، وثقتنا كبيرة في قدرتهم على مواصلة كتابة التاريخ وإسعاد الشعب المصري».