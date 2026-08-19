صدام حفتر يبحث في موسكو تعزيز التعاون العسكري بين ليبيا وروسيا

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بحث نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي صدام حفتر، الأربعاء، مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة موسكو، ضمن زيارة يجريها صدام حفتر إلى روسيا تلبية لدعوة رسمية، وفق بيان لقوات شرق ليبيا.

وقال البيان إن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الدولية، وسبل تعزيز التعاون العسكري، بما يسهم في مواجهة التحديات الأمنية ودعم جهود حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي زيارة صدام حفتر إلى موسكو في ظل حراك سياسي متصاعد بشأن الملف الليبي، غداة جلسة لمجلس الأمن أعلنت خلالها المبعوثة الأممية دراسة الانتقال إلى المرحلة التالية من خارطة الطريق، بما يشمل الدفع نحو توحيد الحكومة والمؤسسات.

كما تتزامن الزيارة مع أخرى يجريها القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إلى القاهرة، حيث التقى، الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجدد الرئيس السيسي، خلال اللقاء التأكيد على موقف مصر تجاه ليبيا، والقائم على ضرورة الحفاظ على وحدتها، والعمل على توحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان، الأولى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير منها المنطقة الغربية بالكامل.

أما الثانية، فكلفها مجلس النواب، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير المنطقة الشرقية ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون في إجراء انتخابات تنهي الانقسامات السياسية والصراعات المسلحة والمراحل الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.