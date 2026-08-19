عقيلة صالح يلتقي الشباب الرياضيين الليبيين المفرج عنهم من السجون الإيطالية

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، الشباب الرياضيين الليبيين المفرج عنهم من السجون الإيطالية، وهم: مهند نوري خشيبة، وطارق جمعة العمامي، ومحمد الصيد المزوغي، وعبدالرحمان عبد المنصف البرعصي، مطمئنًا على أوضاعهم، ومستمعًا إلى ما مروا به خلال فترة احتجازهم.

وأعرب الشباب عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس النواب، مثمنين جهوده الحثيثة التي بذلها خلال زيارته إلى إيطاليا ولقاءاته مع المسئولين الإيطاليين، ومتابعته لقضيتهم، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب الليبي.

كما أكدوا أن ما بذله صالح من جهود وما حظيت به قضيتهم من اهتمام ومتابعة كان له بالغ الأثر في قضيتهم، أسهمت في عودتهم إلى أرض الوطن.

ومن جهته، أكد عقيلة صالح أن قضايا المواطنين الليبيين بالخارج تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة، مشددًا على ضرورة حماية حقوقهم وصون كرامتهم، متمنيًا لهم التوفيق والعودة إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.