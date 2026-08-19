مسئول كندي يدين اجتياح إسرائيل غير القانوني للبنان

أدان مسئول حكومي كندي ما أسماه "الاجتياح غير القانوني" الإسرائيلي للبنان، قائلا إنه ينبغي لبيروت أن تحكم مجالها الخاص وأن تتمتع بالسيادة على أراضيها.

وزار رانديب ساراي، وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية، لبنان للإعلان عن مساعدات الإنسانية جديدة للبلد الذي يمر بأزمة، حيث تقول الأمم المتحدة إن نحو 360 ألف شخص لا يزالون نازحين نتيجة للعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال ساراي في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: "لقد عملنا بجدية، كما أظن، عبر القنوات الدبلوماسية لفعل كل ما هو ممكن لإيقاف ذلك والسماح للسكان اللبنانيين الذين ينتمون إلى تلك المناطق بالتمكن من العودة".

وشنت إسرائيل اجتياحا بريا وتسيطر الآن على عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان، والتي دمر العديد منها بالكامل تقريبا. وقال مسئولون إسرائيليون إنهم لن ينسحبوا من لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله.

وخلال زيارته، أعلن ساراي أن كندا بصدد إطلاق ثلاثة برامج جديدة في لبنان لدعم الأسر الضعيقة والنساء، ما يرفع إجمالي مساعداتها للبلاد حتى الآن هذا العام إلى أكثر من 71 مليون دولار كندي (23ر50 مليون دولار أمريكي).

وقال ساراي إن كندا، التي تستضيف جالية لبنانية كبيرة، قدمت للبنان نحو 800 مليون دولار كندي (575 مليون دولار أمريكي) كمساعدات على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك ما يقرب من 38 مليون دولار تمويل في مارس لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والخدمات الطبية والصحية.

والتقى ساراي بالرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، اللذين توليا منصبيهما العام الماضي مع التعهد بإعادة سلطة الدولة على جميع أنحاء لبنان وتنفيذ إصلاحات لمكافحة الفساد. ولا يزال البلد يعاني من أزمة اقتصادية بدأت في أواخر عام 2019 وتعود جذورها إلى عقود من الفساد.