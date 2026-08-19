كوريا الشمالية: قرار واشنطن بخفض التدريبات العسكرية مع سول لن يغير من الأمر شيئا

قالت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة بخفض التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية لن يغير مما تراه طابعا استفزازيا لها، ما يثبط الآمال في استئناف المساعي الدبلوماسية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاءت هذه التصريحات مساء الأربعاء، على لسان كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي صاحبة النفوذ، في أول رد فعل لبلادها على تحركات ترامب لتخفيض التدريبات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشكل حاد.

وقالت كيم يو جونج في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية: "نعتقد أنه لا يستحق التعليق على ذلك وليس لدينا أي اهتمام به".

وأضافت: "إن الطابع الاستفزازي والعدواني للتدريبات لن يتغير حتى لو تم تقليل مدتها وحجمها".