رئيس وزراء قطر يبدأ زيارة رسمية للرياض

بدأ رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، مساء الأربعاء، زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض.

وأفادت الخارجية السعودية، في بيان، بأن رئيس وزراء قطر وصل إلى الرياض، وكان في استقباله لدى وصوله نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، وذلك في زيارة رسمية للبلاد.

ولم يحدد البيان السعودي مدة الزيارة أو جدول أعمالها.

وتأتي الزيارة وسط توترات تشهدها المنطقة لاسيما في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن وقف الحرب بين واشنطن وطهران التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي ولم توقفها مذكرة تفاهم في يونيو الماضي.

وتقود الدوحة وساطة مع باكستان بشأن التوصل لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.