الحوثيون يعلنون استهداف 8 سفن نفطية سعودية ومنع 48 أخرى من العبور

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، أن قواتها نفذت منذ إعلان حظر الملاحة البحرية على السعودية في 20 يوليو الماضي وحتى اليوم الأربعاء، سلسلة عمليات قالت إنها أسفرت عن استهداف ثماني سفن نفطية سعودية ومنع 48 سفينة أخرى من العبور، في إطار ما وصفته بـ"معادلة الحصار بالحصار".

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان إن "خمس من السفن المستهدفة تعرضت للهجوم في البحر الأحمر، فيما استهدفت ثلاث سفن في خليج عدن والبحر العربي، ومنعت 34 سفينة نفطية سعودية من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي، و14 سفينة أخرى في البحر الأحمر".

وأضاف أن هذه العمليات تأتي ردا على ما وصفه بـ"العدوان السعودي على مطار صنعاء وميناء الحديدة، ولتثبيت معادلة حماية السيادة اليمنية".

وأضاف سريع أن قواتهم نفذت تسع عمليات عسكرية قال إنها استهدفت مواقع في ينبع ونجران وجيزان وأبها ومنشآت وإمدادات نفطية في المنطقة الشرقية، إلى جانب 14 عملية أخرى ضد تحشيدات تابعة للسعودية في الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا، فضلا عن استهداف سفن وزوارق قال إنها كانت تنقل أسلحة ومعدات وتحشيدات عسكرية.

وبحسب سريع، "أسفرت تلك العمليات عن مقتل وإصابة المئات من القوات المستهدفة، بينهم قادة وضباط سعوديون، إضافة إلى تدمير مخازن ومعدات عسكرية، وإغراق أو إحراق سفينتي إنزال عسكريتين في المخا، وأكثر من عشرة زوارق حربية".

ووجه سريع تحذيراً إلى السعودية من الإقدام على أي تصعيد، قائلا إن "أي تصعيد شامل سيواجه بتصعيد شامل"، مطالبا برفع الحصار وإنهاء الحرب ودفع المرتبات ورحيل القوات الأجنبية وترك الثروات اليمنية لليمنيين.

كما دعا المقاتلين اليمنيين المنخرطين في صفوف "العدو" في إشارة إلى القوات الحكومية، إلى مغادرة معسكرات "العدو" والعودة، قائلا "لا نريد أن نستهدفهم ويكونوا ضحايا".

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد عسكري متواصل بين الحوثيين والسعودية، مع تركيز الجماعة على استهداف الملاحة البحرية والمنشآت والتحشيدات المرتبطة بالسعودية.