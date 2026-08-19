جيش الاحتلال يزعم فتح تحقيقات جنائية حول استشهاد هند رجب وموظفي إغاثة في غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه سيفتح تحقيقات جنائية داخلية بشأن تورط قواته في استشهاد الطفلة الفلسطينية هند رجب، في يناير 2024، و15 من موظفي الإغاثة في مارس 2025.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف الجيش أن قرارات فتح التحقيقات جاءت عقب مراجعات أجرتها «آلية تقصي الحقائق والتقييم» التابعة له. وأصدر قرارات بشأن خمس وقائع أسفرت عن استشهاد فلسطينيين.

وشملت القرارات التحقيق في استشهاد سبعة من موظفي الإغاثة التابعين لمؤسسة «وورلد سنترال كيتشن» الخيرية في أبريل 2024. وكان الجيش قال فيما يتعلق بهذه الواقعة إنه «لا توجد شبهة معقولة بارتكاب مخالفة جنائية تبرر فتح تحقيق جنائي».

أتى ذلك، بعدما عاد ملف هند رجب إلى الواجهة خلال الأشهر الأخيرة مع تحركات قانونية دولية لملاحقة جنود إسرائيليين يُتهمون بالمسئولية عن جرائم في غزة.

فقد أعلنت مؤسسة هند رجب في 18 أغسطس 2026 تقديم شكوى جنائية في الهند ضد جندي إسرائيلي، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم مرتبطة بالحرب في القطاع الفلسطيني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحركات للمؤسسة التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، والتي تقول إن هدفها هو ملاحقة أفراد تتهمهم بارتكاب جرائم حرب في غزة أمام القضاء في دول مختلفة.

وكانت المؤسسة قد تقدمت أيضاً بشكاوى في دول أخرى خلال 2026، من بينها فيتنام، كما رحبت بتحقيق فتحته السلطات البولندية بشأن هجوم استهدف قافلة متجهة إلى غزة.

وهند رجب طفلة فلسطينية من غزة، استشهدت في يناير 2024، بعدما تعرضت السيارة التي كانت تستقلها مع عدد من أفراد عائلتها لإطلاق نار أثناء محاولتهم النزوح في حي تل الهوى بمدينة غزة.

وبقيت هند عالقة داخل السيارة لساعات، وأجرت اتصالًا بالهلال الأحمر الفلسطيني طلبت خلاله المساعدة، قبل أن تُستشهد، كما اُستشهد المسعفان اللذان توجها لإنقاذها.