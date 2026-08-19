شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بمخيم النصيرات وسط غزة

استُشهد فلسطينيان على الأقل، وأصيب آخرون، يوم الأربعاء، باستهداف جيش الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة، وذلك بعد مجزرة على شاطئ بحر غزة، راح ضحيتها سبعة مواطنين.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد مواطن، وإصابة آخرين، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بمحيط مخيم 2 جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، قال مراسل الوكالة، إن مواطنين أصيبوا في غارة إسرائيلية استهدفت محيط منتزه البلدية وسط المدينة.

واستشهد مواطن فلسطيني متأثرًا بجراحه، وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وبحسب وكالة «شهاب»، أفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب مصعب ماضي، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في القصف الإسرائيلي الذي استهدف ميناء غزة، أمس الثلاثاء، لترتفع حصيلة شهداء المجزرة إلى 7 شهداء، إضافة إلى 14 مصابًا.

وفي جنوب قطاع غزة، أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شمال شرقي مدينة خان يونس، فيما تعرضت المناطق الجنوبية والشرقية للمدينة لإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية، قبل أن يتجدد إطلاق النار شرق المدينة.

كما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية مناطق في عرض بحر خان يونس، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار والقصف في محيط المدينة.

وفي مدينة غزة، تعرضت المناطق الشرقية لإطلاق نار وقصف مدفعي من دبابات الاحتلال، فيما استهدف قصف مدفعي حي التفاح شرقي المدينة.

وفي شمال القطاع، تعرضت منطقة العطاطرة غربي بلدة بيت لاهيا لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في المنطقة.

وتأتي هذه الخروقات في وقت يواصل فيه الاحتلال إطلاق النار والقصف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.