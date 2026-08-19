فرنسا تصف دعوة بن غفير لقتل فلسطينيين في غزة بأنها غير مقبولة وغير إنسانية

ندد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بتصريحات وصفها بأنها «غير مقبولة وغير إنسانية» لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، دعا خلالها إلى قتل ما بين 30 و40 فلسطينيًا كل ليلة في قطاع غزة.

وبحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس»، قال بارو، في مقابلة مع صحيفة «لا مونتاني» الفرنسية: «ما يحدث اليوم في الضفة الغربية أمر مخزٍ حقًا ويجب أن يثير اشمئزازنا جميعًا»، مشيرًا إلى أن فرنسا فرضت عقوبات على بن غفير بسبب تصريحاته ومواقفه.

من جانبه، ندد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشدة بتعليقات وصفها بأنها «غير إنسانية» أدلى بها بن غفير، بحسب ما أعلنه متحدث باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء.

ويأتي الموقف الألماني، الذي يمثل انتقادًا نادرًا من برلين لحليفتها إسرائيل، بعدما دعا نائب المستشار الألماني لارس كلينجبايل إلى اتخاذ إجراءات ردًا على تصريحات بن غفير بشأن تنفيذ عمليات تصفية ممنهجة للفلسطينيين.

ووصف كلينجبايل سلوك الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بأنه ينطوي على «ازدراء للإنسان»، قائلًا: «أنا متضامن مع دولة إسرائيل، لكنني لست متضامنًا مع مثل هؤلاء الوزراء».

وأضاف أن «أشخاصًا مثل بن غفير يشعلون فتيل التوتر من آن لآخر، غير أنه تجاوز الحد هذه المرة»، مشددًا على ضرورة أن تعارض الحكومة الألمانية هذه التصريحات بوضوح.