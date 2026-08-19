أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، اليوم الأربعاء، نقلا عن السلطات الروسية، بأن دبا بريا في جبال ألتاي الروسية انتزع شابة تبلغ من العمر 29 عاما من خيمتها وسحبها إلى الغابة، ثم نهشها حتى الموت.

ووقع الحادث في ساحة للتخييم بقرية أرتيباش جنوبي روسيا.

وقال صديقها، الذي كان يقضي معها عطلة في الهواء الطلق، لوسائل إعلام روسية إنه حاول، إلى جانب أشخاص آخرين، تشتيت انتباه الدب. وأضاف أن كل المحاولات باءت بالفشل.

وتنحدر المرأة من مدينة نوفوسيبيرسك.

وأفادت تقارير بأن السلطات تعتزم الآن فرض حظر تجول في المنطقة، التي تضم أعدادا كبيرة من الدببة، والتي باتت تقترب من السكان بشكل متزايد.

وحذر الدفاع المدني الروسي السياح من الخطر المستمر الذي تشكله الدببة.

وتضم روسيا، أكبر دول العالم من حيث المساحة، أعدادا كبيرة من الدببة البنية والدببة القطبية. ولطالما يتعرض الناس لهجمات الدببة، وإن كانت حالات الوفاة جراء هذه الهجمات نادرة نسبيا.