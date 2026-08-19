بري: ما يتعرض له جنوب لبنان لا يُحتمل وربما تجاوز جرائم غزة

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن ما يتعرض له جنوب لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية «لا يُحتمل»، معتبرًا أن حجم الجرائم والمجازر المرتكبة بحق المدنيين وتدمير القرى والممتلكات والتراث ربما تجاوز ما تشهده غزة.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدًا من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان، برئاسة السفير إدوارد غبريال، حيث بحث الجانبان الأوضاع السياسية والميدانية في لبنان، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على الجنوب.

وقال بري إن ما يتعرض له الجنوب يشمل استهداف البشر والحجر والتراث وقتل المدنيين، في انتهاك، بحسب تعبيره، للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.

وذكر أن الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، قادران على إلزام إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب إلى الحدود الدولية في جنوب لبنان، مؤكدًا أنه في حال تحقق ذلك فإنه يضمن انتشار الجيش اللبناني فورًا في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.

وشدد بري، على أن الجيش اللبناني يجب أن يكون القوة الوحيدة المسئولة عن حفظ الأمن في المنطقة، وأن يكون السلاح فيها حصرًا بيد الدولة، بما يتيح لسكان الجنوب العودة إلى منازلهم والبدء بإعادة إعمار مناطقهم.

- غبريال: نريد نقل رؤية بري إلى صانعي القرار الأمريكيين

وقال إدوارد غبريال عقب اللقاء، إن الوفد ناقش مع بري ملفات الإصلاح والوضع الأمني في لبنان والجنوب، ولا سيما المفاوضات المباشرة واتفاقية الإطار.

وأضاف أن الوفد لمس اهتمامًا كبيرًا لدى بري بإحراز تقدم بشأن المناطق التجريبية، ورغبته في نجاحها.

وفيما يتعلق بتلة علي الطاهر، قال غبريال إن على إسرائيل أن توضح موقفها من تولي الجيش اللبناني السيطرة عليها، معتبرًا أن وجود الجيش اللبناني فيها من شأنه المساهمة في منع مزيد من الدمار.

وأكد أن سكان الجنوب لا يريدون الحرب، بل يرغبون في العودة إلى منازلهم، مشيرًا إلى أن الوفد سينقل رؤية بري وموقفه إلى صانعي القرار في الولايات المتحدة.

وردًا على سؤال بشأن الدور الأمريكي في وقف الحرب والضغط على إسرائيل، قال غبريال إن الرئيس دونالد ترامب يبدي اهتمامًا كبيرًا بحل الأزمة اللبنانية، ويعمل على دفع إسرائيل إلى وقف القتل والدمار، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل الضغط في هذا الاتجاه.