7 شهداء بقصف الاحتلال مقر شرطة البلديات في غزة

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ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي – بعد ظهر الأربعاء- مجزرة جديدة بحق الشرطة الفلسطينية بعدما استهدفت مقرا لها ما أدى إلى 7 شهداء وعدد من الجرحى.

وأفادت المديرية العامة للشرطة بأن طائرات الاحتلال استهدفت مقر شرطة البلديات بمحافظة غزة، ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أكدت مصادر محلية وطبية متطابقة ارتقاء 7 شهداء وإصابة 15 آخرين في المجزرة.

وأكدت وزارة الداخلية في تصريح مقتضب أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية جديدة بحق ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية في مدينة غزة.

وقبل ذلك، أفاد مصدر محلي بارتقاء شهيد وإصابة آخرين بغارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بمحيط مخيم 2 جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأمس استشهد 7 مواطنين في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بعدما قصفت مقهى في ميناء غزة.

ووفق وزارة الصحة فإن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر بلغت 1,274 شهيدا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 4,229 إصابة، إلى جانب انتشال جثامين 813 شخصا.

وبحسب الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 73,414 شهيدا و174,335 إصابة.

وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن.