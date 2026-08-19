مسئول سابق في الناتو: إيران لديها إمكانيات لشن هجمات على أهداف داخل أوروبا

قال نيكولاس ويليامز، المسئول السابق في حلف الناتو، إن إيران تمتلك قدرات تمكنها من شن هجمات ضد أهداف داخل أوروبا، لكنه استبعد أن تكون تلك الأهداف أولوية في بداية أي تصعيد جديد مع الولايات المتحدة.

وأوضح ويليامز، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إيران سبق أن استهدفت بطائرات مسيرة قواعد بريطانية في قبرص، باعتبارها تُستخدم من جانب الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أهدافًا في دول أخرى، مثل بلغاريا ورومانيا، قد تدخل ضمن حسابات طهران إذا توسع الصراع.

وأضاف أن استهداف مواقع عسكرية في أوروبا يظل احتمالًا قائمًا، لكنه يحمل تداعيات كبيرة، خصوصًا أن بلغاريا عضو في حلف الناتو، ما قد يجعل أي هجوم عليها ذا أبعاد تتجاوز المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، اليوم الأربعاء، أنّ إيران درست إمكانية مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تصعيد الحرب، بحسب أشخاص مقربين من النظام الإيراني، وذلك في وقت تبحث طهران خيارات لرفع سقف المواجهة وزيادة كلفتها.

وقال مصدران مطلعان من داخل النظام الإيراني للصحيفة، إنّ القوات الإيرانية درست توجيه ضربات إلى أصول عسكرية أمريكية في دولٍ جنوب شرق أوروبا، من بينها بلغاريا، التي وافقت في شهر يوليو الماضي، على استخدام قاعدة بيزمير الجوية من طائرات التزود بالوقود الأمريكية.

وأضاف أحد المصدرين أن قبرص، حيث تعرّضت قاعدة عسكرية بريطانية لهجوم بطائرة مسيّرة في مارس الماضي، تندرج أيضًا ضمن الأهداف المحتملة للرد في حال شنّت الولايات المتحدة هجومًا جديدًا على إيران.

وقال المصدران إنّ القوات الإيرانية بحثت، بشكل منفصل، إمكانية مهاجمة كابلات الألياف الضوئية البحرية الممتدة في مضيق هرمز في حال تصاعد المواجهة.

وبحسب المصدرين المطلعين، فإن طبيعة الرد الإيراني ستعتمد على الخطوات التي ستتخذها واشنطن.

وقال أحدهما إن النظام يُعدّ خطة لتوسيع نطاق الصراع في حال نفذ ترامب تهديداته السابقة بضرب البنية التحتية الإيرانية.

وأكد المصدر الثاني أنّ إيران لن تفرض «أي قيود» على ردّها في حال تعرّضها لعدوان أمريكي، مضيفًا: «إذا ذهبت الولايات المتحدة بعيدًا جدًا، فستدافع إيران عن نفسها بأي ثمن، وستتجاوز المنطقة وتضرب أوروبا أيضًا».