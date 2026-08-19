تايلاند: تحذيرات من سيول مفاجئة وانهيارات أرضية في المقاطعات الشمالية

تشير توقعات إدارة الأرصاد الجوية التايلاندية إلى هطول أمطار غزيرة على شمال وشمال شرق البلاد حتى بعد غد الجمعة، مع التحذير من جريان للسيول والفيضانات المفاجئة وحدوث انهيارات أرضية في عدد من المقاطعات.

وقالت سوجونيا يافينتشان، المديرة العامة لإدارة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن هذه الأحوال الجوية يمكن أن تحدث نتيجة وجود منخفض جوي موسمي فوق شمال البلاد وشمال شرقها الأعلى، إلى جانب اشتداد الرياح الموسمية الجنوبية الغربية فوق بحر أندامان وتايلاند وخليج تايلاند، وفقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية.

وحذرت سوجونيا من حدوث فيضانات مفاجئة، وسيول، ولا سيما في المنحدرات القريبة من المجاري المائية والمناطق المنخفضة. كما أوصت المسافرين بتجنب الطرق المعرضة للفيضانات خلال هذه الفترة.

وقال براسيرت بوراثانانج، مدير مركز الأرصاد الجوية في المنطقة الشمالية، إن مقاطعات تشيانج ماي، وتشيانج راي ولامبانج، ونان، وفاياو، وفراي قد تشهد سيولا مفاجئة وانهيارات أرضية.