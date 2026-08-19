الاتحاد الأوروبي: استهداف عاملي الإغاثة مستمر بمعدلات مقلقة

• بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق 19 أغسطس

أكد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن العاملين في المجال الإغاثي والإنساني ما زالوا يتعرضون للاستهداف والاختطاف والقتل بمعدلات مقلقة في مناطق النزاع بالعالم.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد لشؤون المساواة والتأهب وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق 19 أغسطس.

وأوضح البيان أن الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني تنتهك القانون الدولي.

وأشار إلى بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" التي أكدت مقتل 82 من العاملين في المجال الإنساني منذ بداية العام الجاري، واختطاف 39 وإصابة 97 آخرين.

وأضاف أن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني والمستشفيات والأهداف المدنية ليست حوادث عرضية، بل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، التزام يفرضه القانون الدولي، محذرا من أن إفلات الجناة من العقاب يؤدي إلى مزيد من الفظائع.

ولفت البيان إلى أن السودان يشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، فيما تستمر المعاناة والدمار في غزة على نطاق كارثي، بينما تسببت الحرب في أوكرانيا في اضطراب سلاسل إمدادات الغذاء.

واليوم، أعلنت الأمم المتحدة أن أعمال العنف ضد العاملين في المجال الإنساني بلغت مستوى قياسيا خلال العام 2025، مشيرة إلى أن غزة ظلت للعام الثالث "البيئة الأكثر فتكا" إثر مقتل 186 عاملا.

ونشر مكتب "أوتشا"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تقريرا جديدا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.

وقال التقرير إن "907 من العاملين في المجال الإنساني قُتلوا أو أُصيبوا أو اختُطفوا خلال عام 2025، في رقم قياسي جديد لأعمال العنف التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني".