رجال الإطفاء يطوقون حريقا هائلا في بلجيكا

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) اليوم الأربعاء أن رجال الإطفاء الذين يخمدون حريقا هائلا في محمية هاي فينز الطبيعية في بلجيكا، بالقرب من الحدود الألمانية ، تمكنوا من تطويق الحريق بعد خمسة أيام من اندلاعه.

وعملت فرق الطوارئ طوال الليل لإقامة حاجز حريق، على إزالة الطبقة العليا من التربة والنباتات، مما سمح لهم بالوصول إلى مناطق الحريق التي ظلت بعيدة عن وصول فرق الإطفاء الأرضية بسبب التضاريس الوعرة.

وتقدمت جبهة الحريق إلى مسافة حوالي 3ر2 كليومتر من الحدود الألمانية قبل أن ينجح رجال الإطفاء في تطويقها.

غير أن الحريق الذي دمر حوالي 3 آلاف هكتار من الأراضي، لم تتم السيطرة عليه بعد.