المزارعون الأفغان يحوّلون العنب إلى زبيب بسبب إغلاق الحدود وتراجع صادرات الفاكهة لباكستان

يشهد إقليم قندهار، بجنوب أفغانستان، حلول موسم العنب، الذي يعد حصاده وفيرا هذا العام. إلا أن الأمر لا يمثل مصدر سعادة لمنتجي العنب والعاملين فيه بالمنطقة، حيث يقولون إن القتال الدائر بين أفغانستان وباكستان، حال دون وصولهم إلى سوقهم الرئيسي.

وعلى مدار شهور، تبادل البلدان إطلاق النار بصورة متقطعة عبر الحدود الجبلية الطويلة بينهما، ما أسفر عن مقتل المئات.

وتتهم إسلام آباد حكومة طالبان الأفغانية بإيواء مسلحين يقومون بشن هجمات داخل باكستان، وهو ما تنفيه كابول.

وفي ظل استمرار الاشتباكات، تم إغلاق الحدود، ما أدى إلى قطع طريق تجاري حيوي ومنع المنتجين الأفغان من الوصول إلى السوق التصديري الرئيسي للعديد من السلع الأفغانية.

وبسبب عدم قدرتهم على تصدير فاكهتهم الطازجة، لجأ منتجو العنب الأفغان إلى السوق المحلية، حيث أدت زيادة المعروض إلى تراجع الأسعار بشكل كبير. ومن أجل التكيف مع الوضع، يقوم العديد من المنتجين حاليا بتجفيف العنب وتحويله إلى زبيب - وهو منتج أرخص يباع بسعر أقل.