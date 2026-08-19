ندد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بشدة بتعليقات «‌غير إنسانية»، أدلى بها وزير ‌الأمن ‌القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حسبما أعلن متحدث باسم ⁠الحكومة الألمانية، الأربعاء.

وأتى تعليق المتحدث، الذي يعد انتقادا نادرا من ألمانيا لحليفتها المقربة إسرائيل، بعدما دعا لارس كلينجبايل، نائب ميرتس، إلى اتخاذ إجراءات ردا على تصريحات بن غفير بشأن القيام بعمليات تصفية ممنهجة للفلسطينيين.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، وصف كلينجبايل سلوك الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف، بأنه يتسم «بازدراء الإنسان».

وقال: «أنا متضامن مع دولة إسرائيل، لكنني لست متضامنا مع مثل هؤلاء الوزراء»، مضيفا أن «أشخاصا مثل بن غفير يشعلون فتيل التوتر من آن لآخر، غير أنه تجاوز الحد هذه المرة».

وشدد كلينجبايل على ضرورة أن «تعارض الحكومة الألمانية ذلك بوضوح، وهو ما أقوم به أنا هنا»، بحسب تعبيره.

ومؤخرا أدلى بن غفير بتصريحات قال فيها: «أعتقد أنه ينبغي تنفيذ عمليات قتل مستهدف في غزة، ليتم قتل ما يتراوح بين 30 و40 شخصا كل ليلة».

وأوضح الوزير المتطرف الذي يترأس حزب «عوتسما يهوديت»، أنه لا يقصد بذلك الفلسطينيين المسلحين فقط ممن يشكلون تهديدا مباشرا، بل إن هناك «أشخاصا في غزة لا يستحقون الحياة»، على حد قوله.