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أعلن الجيش السوداني انشقاق مجموعة جديدة من "قوات الدعم السريع" تضم 4 قادة عسكريين و318 فردا، وانضمامها إلى صفوفه.

وأفادت محافظة الدبة بالولاية الشمالية في بيان مساء الثلاثاء، بأن قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس أعلن انضمام مجموعة جديدة من "قوات الدعم السريع" إلى صفوف القوات المسلحة.

وذكر البيان أن المجموعة المنشقة تضم 50 عربة قتالية و318 فردا، إلى جانب 4 قادة بينهم ضابط برتبة مقدم.

وقال يونس إن "أبواب الوطن مفتوحة أمام كل من يرغب في العودة إلى صفوف القوات المسلحة"، مضيفا أن "العائدين مرحب بهم".

وشدد على أن القوات المسلحة ماضية في استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

من جانبه، قال قائد المجموعة المنشقة، المقدم موسى علي أحمد، إن "قرار العودة إلى صفوف القوات المسلحة جاء بعد ما وصفه بعدم وجود عمل مؤسسي داخل المليشيا"، وفق المصدر ذاته.

وأكد أحمد أن المجموعة عادت إلى الجيش "إيمانا بوحدة السودان"، وأعرب عن استعدادها للوقوف إلى جانب القوات المسلحة.

وفي 13 أغسطس الجاري، أعلنت السلطات السودانية انشقاق قوة من "الدعم السريع" تضم 21 قائدا و270 عنصرا، وانضمامها إلى الجيش.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت "قوات الدعم السريع" انشقاقات متزايدة بصفوف قياداتها الميدانية والسياسية، أبرزها انشقاق المستشار السياسي فارس النور، واللواء النور أحمد آدم، والقيادي الميداني علي رزق الله.

وإلى جانب دارفور والنيل الأزرق، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر الماضي.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش و"قوات الدعم السريع" المستمرة منذ أبريل 2023 على خلفية الخلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، وخلّفت عشرات آلاف القتلى ونحو 13 مليون نازح.