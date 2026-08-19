ألمانيا تدين طرح إسرائيل مناقصة لبناء وحدات استيطانية في القدس المحتلة

أدانت ألمانيا، الأربعاء، إعلان الحكومة الإسرائيلية طرح أول مناقصة لبناء ألف و234 وحدة سكنية في منطقة "E1" الاستيطانية شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقال متحدث الخارجية الألمانية مارتن جيزي، في تصريحات صحفية: "ندين طرح مناقصة لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية ضمن مشروع مستوطنات E1".

وأردف قائلا: "إن بناء المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وحذر جيزي من أن المشروع يهدد مستقبل حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل)، وأن تنفيذه "سيؤدي فعليا إلى تقسيم الضفة الغربية وعزلها عن القدس، وبالتالي يجعل حل الدولتين مستحيلا".

وأضاف أن المدنيين الفلسطينيين سيكونون الأكثر تضررا من هذه الخطوة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف خطط مشروع E1 وإنهاء بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

وأكد أن ألمانيا لن تعترف بأي تغييرات في حدود العام 1967 إلا تلك التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني)، مشددا على رفض الحكومة الألمانية الصريح لأي خطط لضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

وتسعى إسرائيل منذ سنوات إلى تنفيذ مخطط "E1" الاستيطاني الرامي إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، بما يؤدي إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة.