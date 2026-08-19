داخلية غزة: الاحتلال يعمل على تغييب جهاز الشرطة لنشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني إن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بحق كادر الشرطة المدنية، مناشدة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد الخطير والمجازر المتكررة بحق الأجهزة الشرطية.

وشددت في بيان نقلته وكالة «شهاب»، اليوم الأربعاء، على كذب وافتراء كل المزاعم التي يسوقها الاحتلال لتبرير استهدافه للمؤسسة الشرطية، موضحة أن الاحتلال يسعى بشكل متعمد لتغييب دور جهاز الشرطة في القطاع بهدف ضرب الاستقرار ونشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، مجزرة جديدة بحق جهاز الشرطة المدنية في مدينة غزة، أسفرت عن ارتقاء 9 شهداء، بينهم أشلاء، وإصابة نحو 15 آخرين بجروح تفاوتت بين الخطيرة والمتوسطة.

وأفاد مراسل «شهاب» بأن طائرات الاحتلال شنّت غارة استهدفت بشكل مباشر مقر شرطة البلديات بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى بين ضباط وعناصر الجهاز المدني.

وقبل قليل، أعلنت المديرية العامة للشرطة في تصريح صحفي أولي وقوع عدد من الشهداء والجرحى فور وقوع الغارة، قبل أن تتوالى الحصائل الميدانية مؤكدة ارتقاء 9 شهداء حتى اللحظة.