القوات الروسية تستهدف سفينة شحن محملة بالسلاح لصالح القوات الأوكرانية في أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية محملة بمعدات عسكرية، مساء أمس الثلاثاء، وذلك في البحر الأسود جنوب شرق أوديسا، إضافة إلى قصف مرافق لوجستية في ميناء تشورنومورسك.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الدفاع قولها في بيان، اليوم الأربعاء: "مساء 18 أغسطس، استُهدفت سفينة شحن محملة بمعدات عسكرية في البحر الأسود جنوب شرق أوديسا".

كما جاء في بيان الوزارة: "في 19 أغسطس، أنه قد تم استهداف خزانات وقود وزيوت تشحيم تابعة للقوات الأوكرانية في ميناء تشورنومورسك".

وأضافت الوزارة: "تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ الغارات باستخدام الطائرات المسيّرة، على السفن أوكرانية والبنية التحتية للمواني التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح روديون ميروشنيك، السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، فإن نظام كييف يستخدم الطريق البحري كقناة لإيصال الأسلحة على مدار الساعة.

وأشار ميروشنيك إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مرّت نحو 8000 سفينة تحمل شحنات عسكرية عبر مواني أوديسا، وهو ما يفسّر استهداف هذه المواقع.