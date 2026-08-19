شركة إل جي للطاقة تدرس إمداد الحكومة الأمريكية ببطاريات من أجل الطائرات المسيرة

تدرس شركة ال جي لحلول الطاقة الكورية الجنوبية إمداد الحكومة الأمريكية وشركات الدفاع الكبرى ببطاريات الطائرات المسيرة وأنظمة الأسلحة الأخرى غير المأهولة للاستفادة من نمو الطلب على المعدات العسكرية في ظل تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بوب لي رئيس قطاع أمريكا الشمالية بالشركة قال في حوار إن الشركة تلقت استفسارات من عدة شركاء أمريكيين محتملين بشأن الفرص الدفاعية.

وعلى الرغم من أن المفاوضات مازالت في مراحلها الأولى، فإن دخول قطاع الدفاع سيمثل تحولا استراتيجيا كبيرا لشركة ال جي، التي طالما تجنبت هذا القطاع تاريخيا.

وقال لي " قطاع الدفاع يعد مصدرا كبيرا للغاية للتمويل وفرص العمل حاليا، لذلك نتلقى بعض الاستفسارات".

وقد ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 9ر1% في سول اليوم الأربعاء، في الوقت الذي سجل فيه مؤشر كوسبي بكوريا الجنوبية أكبر انخفاض له هذا الشهر.