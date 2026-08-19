إسرائيل تفرج عن وزير شئون القدس الفلسطيني بعد اعتقال لساعات

أفرجت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، عن وزير شؤون القدس الفلسطيني أشرف الأعور بعد ساعات من اعتقاله من منزله في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وقال مسؤول في مكتب الوزير الفلسطيني، فضّل عدم الكشف عن اسمه، للأناضول إن الشرطة الإسرائيلية أفرجت عن الأعور بعد اعتقال استمر عدة ساعات، دون مزيد من التفاصيل عن القضايا التي تم التحقيق معه بشأنها.

ومن جهتها قالت محافظة القدس (تابعة للسلطة الفلسطينية) في بيان إنه تم الإفراج عن الأعور بكفالة مالية، دون تفاصيل.

ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية فورا على سبب الاعتقال.

وكانت السلطات الإسرائيلية أصدرت العام الماضي قرارا بمنع الأعور من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، ثم جرى تمديده.

ويقع مقر وزارة شؤون القدس في بلدة الرام بالضفة الغربية المحتلة، بينما تعقد اجتماعات الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله.

وصعّدت الحكومة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 قيودها على الأنشطة والفعاليات الفلسطينية الرياضية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الشطر الشرقي من مدينة القدس.

وبالتوازي، تزيد السلطات الإسرائيلية من الأنشطة الاستيطانية وهدم المنازل الفلسطينية وتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وإبعاد مصلين وخطباء عن المسجد.

ويصر الفلسطينيون على أن شرقي القدس هي عاصمة دولة فلسطين، فيما تزعم إسرائيل أن القدس، بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة لها، رغم الرفض الدولي الواسع للمزاعم الإسرائيلية.