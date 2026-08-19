رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من الأوضاع الكارثية في قطاع غزة

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب وتعطل جهود الإغاثة والتعافي، داعيًا إلى مضاعفة الضغوط الدولية لوقف الإجراءات الإسرائيلية ودعم إعادة إعمار القطاع.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من البرلمان الألماني برئاسة نائبة رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي سيمتجي مولر، حيث أطلع الوفد على آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين، وتداعيات الحرب في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتصاعد اعتداءات المستعمرين.

وشدد مصطفى على ضرورة مضاعفة الجهود والضغوط الدولية لتنفيذ المرحلة الثانية في قطاع غزة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، والبدء بعملية التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب وقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية ووضع حد لاعتداءات المستعمرين وعنفهم.

وطالب بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ أكثر من 16 شهرًا، محذرًا من استمرار الأوضاع الكارثية في قطاع غزة بسبب القيود التي تعرقل عمليات الإغاثة والتعافي، والنقص الحاد في المستلزمات الطبية والوقود والغذاء.

وجدد مصطفى دعوته المجتمع الدولي إلى عدم السماح باستغلال معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة لأغراض سياسية وانتخابية داخل إسرائيل.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتوفير الخدمات الأساسية في القطاع، رغم محدودية الإمكانات، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم وإصلاح شبكات المياه وإزالة الركام، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، وفي مقدمتها مؤسسات الأمم المتحدة.

وثمّن رئيس الوزراء موقف ألمانيا الداعم لحل الدولتين ورفض الإجراءات غير القانونية بحق الفلسطينيين، إلى جانب استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم مشاريع التنمية والبنية التحتية، داعيًا إلى تعزيز انخراطها السياسي والدبلوماسي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الوفد الألماني دعم بلاده لتجسيد حل الدولتين، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، ولا سيما من خلال صندوق الأفق التابع للأمم المتحدة والمعني بالتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.