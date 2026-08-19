تضامن الغربية تعلن تركيب 1500 وصلة مياه شرب لأسر من الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، نجاح إحدى الجمعيات الخيرية في تركيب 1500 وصلة مياه شرب لأسر من الأولى بالرعاية بمراكز محافظة الغربية، تحت إشراف المديرية.

وأوضحت المديرية أنه تم تركيب الوصلات انطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكدت المديرية أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

وأوضح الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، وتشبيكا بين كل المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، موجها بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.