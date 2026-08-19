روسيا وأوكرانيا تتبادلان 103 أسرى حرب من كل دولة

قال مسئولون من روسيا وأوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن موسكو وكييف تبادلتا 103 أسرى حرب لكل جانب، فيما توقعت المخابرات الأوكرانية إجراء عملية تبادل أخرى قبل نهاية الشهر الجاري.

وتجري كييف وموسكو عمليات تبادل أسرى حرب بين الحين والآخر طيلة فترة الحرب التي بدأت عندما شنت روسيا حربا على جارتها أوكرانيا عام 2022، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن شروط إبرام أي اتفاق سلام، وفق وكالة رويترز.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام أن من بين الأوكرانيين الذين عادوا إلى الوطن عسكريين من القوات المسلحة وحرس الحدود والحرس الوطني.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية نبأ عملية التبادل.

وقال دميترو، وهو أوكراني يبلغ من العمر 29 عاما كان قضى ثلاث سنوات في الأسر، لرويترز "إنه يوم رائع. لقد عدت إلى الوطن. لم اضطلع بأي عمل بطولي، ولا أعتبر نفسي مميزا".

وأضاف: "أود أن أبلغ عائلات الرجال الذين ما زالوا محتجزين بأن يتحلوا بالإيمان وألا يفقدوا الأمل".

وصرح رئيس جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية أوليج إيفاشينكو بأن من المتوقع إجراء عملية تبادل أخرى قبل نهاية الشهر.

وأضاف: "نتوقع في عملية التبادل المقبلة عودة المدافعين الذين احتجزوا لفترة طويلة، بمن فيهم أولئك الذين قاتلوا دفاعا عن ماريوبول"، في إشارة إلى المدينة الساحلية التي حاصرتها روسيا في بداية الحرب.



