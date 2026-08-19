التنمية المحلية تنتهي من مقابلات 1020 متقدما لـ119 وظيفة قيادية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة من إجراء المقابلات الشخصية لـ1020 من المتقدمين لمسابقة الوزارة رقم 2 لسنة 2026 لشغل 119 درجة بمجموعة الوظائف القيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات، من الدرجات الممتازة والعالية والمدير العام (سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي) على مستوى جميع المحافظات.

وتضم اللجنة العليا للقيادات بالوزارة كلا من: اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر الأسبق، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا والقليوبية الأسبق، واللواء أحمد صقر، محافظ الغربية الأسبق، والدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور عصام شعت، مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية، والمستشار شادي الجرواني، المستشار القانوني للوزارة.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة العليا للقيادات تواصل أعمالها على مدار هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تنتهي من إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين للمسابقة الذين تنطبق عليهم الشروط وتم فحص ملفاتهم، مشيدة بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة من المحافظين والقيادات لمناقشة المتقدمين خلال المقابلات الشخصية، والتعرف على خبراتهم السابقة ورؤيتهم لتطوير الوظائف التي تقدموا إليها، وتطوير الأداء في ملفات العمل المختلفة، بما يساهم في اختيار أفضل العناصر المتقدمة.