مصرع أكثر من 100 شخص في انهيار منجم للذهب بالكاميرون

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أفادت إذاعة فرنسا الدولية، نقلا عن السلطات المحلية بأن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في انهيار منجم للذهب في الكاميرون.

وذكرت المحطة أن "الانهيار وقع في موقع لتعدين الذهب في قرية زامبوا في شرق الكاميرون. وتم انتشال 107 جثث حتى الآن"، وفق وكالة نوفوستي.

ووفقا لمعلومات المحطة، لا تزال عملية البحث والإنقاذ مستمرة، وقد يرتفع عدد القتلى لاحقا.

ونوهت المحطة بأن قرية زامبوا نقع بالقرب من حدود الكاميرون مع جمهورية إفريقيا الوسطى.

في وقت سابق، أفادت وكالة أسوشيتد برس بمقتل ما لا يقل عن 30 عامل منجم في انهيار منجم ذهب في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، في مقاطعة نانا مامبيري المتاخمة للكاميرون.