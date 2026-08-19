الاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية بعد عقوبات أمريكية على مسئولين بها

عبرت رئيسة المفوضية ​الأوروبية أورسولا فون ‌دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو ​كوستا، اليوم ​الأربعاء، عن دعمهما للمحكمة ⁠الجنائية الدولية، ​وذلك بعد يوم واحد ​من فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيسة ​المحكمة ومحام ​كبير بهيئة الادعاء.

وأكد المسئولان الأوروبيان ‌دعمهما "الراسخ ⁠للمحكمة الجنائية الدولية ورئيستها القاضية توموكو أكاني والمسئولين ​الذين ​يدعمون ⁠مهمتها"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضافا أن قضاة ومسئولي المحكمة ​الجنائية الدولية ​يجب ⁠أن يتمكنوا من العمل بشكل ⁠مستقل ​دون ضغوط ​خارجية.

كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال في بيان إن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، وكذلك على كبير المحامين في القضايا عبدولاي ساي، متهمًا إياهما بأنهما "انخرطا مباشرة في جهود تبذلها المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مسئولين أو توقيفهم أو احتجازهم أو ملاحقتهم قضائيًا، رغم أن حكوماتهم لم توافق على ولاية المحكمة".