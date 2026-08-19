روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى الحرب

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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، إن روسيا وأوكرانيا قامتا مجددا بعملية تبادل للأسرى.

وأعلنت الوزارة أن 103 جنود روس عادوا من الأسر الأوكراني. وفي المقابل، سلمت روسيا نفس العدد من الجنود الأوكرانيين.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عملية التبادل، ونشر مقطعا مصورا لجنود تغمرهم الفرحة وهم يبكون.

وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إنهم مدافعون من القوات المسلحة، وحرس الحدود التابع للدولة، والحرس الوطني. ومن بين المفرج عنهم جنود دافعوا عن أوكرانيا في ماريوبول، وفي مناطق دونيتسك ولوهانسك وخاركيف وزابوريجيا وخيرسون ودنيبروبتروفسك وسومي."

ووجه زيلينسكي الشكر إلى جميع من ساهموا في تأمين الإفراج عن الأسرى، مضيفا: "نبذل كل ما في وسعنا لإعادة جميع أبنائنا إلى الوطن."

ويتواجد الروس المفرج عنهم حاليا في بيلاروس المجاورة، حيث سبق أن تلقى جنود أُفرج عنهم في عمليات تبادل سابقة رعاية طبية ونفسية أولية.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو إن الإمارات العربية المتحدة قامت مجددا بدور الوسيط في عملية تبادل الأسرى.