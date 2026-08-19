شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنفي إرسال قوات إضافية إلى روسيا

نفت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم الأربعاء اتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبيونجيانج بأنها تعتزم إرسال نحو 50 ألف جندي إضافي إلى حليفتها روسيا للقتال إلى جانبها.

وذكرت كيم يو جونج، وهي مسئولة كبيرة في الحزب الحاكم بكوريا الشمالية، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن تقدير زيلينسكي "لا أساس له من الصحة" ووصفته بأنه "واقعة مفتعلة"، بحسب وكالة رويترز.

وكان زيلينسكي أدلى بهذه التصريحات في منشور على منصة إكس خلال الشهر الجاري، كما دعا كوريا الجنوبية إلى دعم الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقالت كيم يو جونج، إن مسئولية اندلاع الأزمة الأوكرانية وإطالة أمدها تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة ودول الغرب.

وأرسلت كوريا الشمالية ما يقدر بنحو 14 ألف جندي إلى منطقة كورسك الروسية عام 2024 في إطار معاهدة شراكة استراتيجية شاملة جرى التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونجيانج في يونيو 2024.

وأشارت تقييمات أوكرانية ومستقلة إلى أن بيونجيانج أرسلت أيضا ملايين من قذائف المدفعية وقذائف الهاون والصواريخ الباليستية والمدفعية بعيدة المدى وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة إلى روسيا.

وقالت كيم يو جونج إن "السياسة العدائية" التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية لم تتغير رغم الأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص مشاركة بلاده بشكل كبير في التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

وأضافت أنه على الرغم من أن العلاقة بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية "ممتازة حقا"، لا تزال واشنطن تجري مناورات مع سول، مما يهدد الأمن القومي لبيونجيانج.

ومضت قائلة إنها ليس لديها علم بأي اتصالات حديثة بين زعيمي البلدين. وكان ترامب قال يوم الاثنين إنه تلقى ردا من كيم بعد تقليص نطاق المناورات الأمريكية مع سول ووصف كوريا الشمالية بأنها "غير خطيرة ومحترمة".



