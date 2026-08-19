موريتانيا تعلن إنقاذ 315 مهاجرا غير نظامي كانوا في طريقهم لأوروبا

أعلنت السلطات الموريتانية، الأربعاء، إنقاذ 315 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل مدينة نواذيبو (شمال غرب)، بينما كانوا في طريقهم إلى أوروبا.

وقالت قوات خفر السواحل الموريتانية، في بيان، إن فرقها تمكنت صباح الأربعاء من إنقاذ قارب قادم من غامبيا وعلى متنه 315 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل نواذيبو.

وأضافت أن ركاب القارب، وبينهم نساء وأطفال ورضع، كانوا في "وضعية إنسانية صعبة".

وبحسب البيان، كان بين المهاجرين 191 سنغاليا، بينهم 3 نساء و29 طفلا، و120 غامبيا، بينهم 40 امرأة و11 طفلا، إضافة إلى مهاجر من مالي.

وأوضح أن جميع الموجودين على متن القارب جرى إنقاذهم والتعامل معهم وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها، مع توفير الرعاية اللازمة لهم.

وتعد موريتانيا إحدى أبرز محطات العبور للمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في محاولاتهم للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية ومنها إلى أوروبا.