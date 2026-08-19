الزيدي يستقبل قاليباف في بغداد ويؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، جرى، خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون والعمل المشترك، وسبل تمتين العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الجارين.

وأكد الزيدي، عمق العلاقات بين العراق وإيران، وما يجمع البلدين من روابط ومشتركات تاريخية وجغرافية ودينية، مشيدًا بالمواقف الداعمة للعراق، ولاسيما الدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق خلال حربه ضد عصابات «داعش» الإرهابية.

من جهته، أعرب قاليباف عن سعادته بزيارة العراق، مثمنًا جهود الحكومة العراقية في استقبال وخدمة الزائرين الإيرانيين، خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وأكد حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والإيراني.