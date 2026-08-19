السعودية تعتزم تسليم كامل كميات النفط المتعاقد عليها لثلاث شركات أوروبية

أبلغت شركة النفط السعودية العملاقة، 3 شركات تكرير أوروبية على الأقل اعتزامها تسليمها كامل كميات النفط الخام المتعاقد عليها خلال الشهر المقبل، مما هدأ المخاوف بشأن استقرار إمدادات النفط في أوروبا مع اضطراب حركة الإمدادات القادمة من الخليج عبر البحر الأحمر.

وقالت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها إن 3 شركات تكرير على الأقل تلقت إخطارات بأنها ستتسلم كل براميل النفط التي طلبتها خلال سبتمبر. وستحصل شركتان من الثلاث شركات على كمياتها من النفط عبر ميناء سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط في مصر، في حين يمكن للشركة الثالثة اختيار تسلم كمياتها من ميناء سيدي كرير أو ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر أو بنقلها من سفينة إلى أخرى في مالطا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوفاء بالالتزامات التعاقدية من جانب أرامكو مع الشركات الثلاث سيخفف الضغوط بعض الشيء عن شركات التكرير الأوروبية، في ظل استمرار اضطراب حركة الملاحة بشدة في مضيق هرمز، ما يحد من تدفق الخام من مناطق الإنتاج في الخليج إلى الأسواق العالمية.

ولا تستطيع شركات التكرير الأوروبية تحمل أي اضطراب كبير في الإمدادات بعد أن تم تقليص شحنات خام النفط الكازاخستاني سي.بي.سي بلند أحد مصادرها الرئيسية للنفط الخام، بشكل حاد في الشهر الماضي في أعقاب هجمات الطائرات المسيرة على موانئ تصدير النفط الروسية في البحر الأسود.

وأشارت بلومبرج إلى أن أرامكو أبلغت عملاءها الأوروبيين بحصصهم من النفط الخام بعد الموعد المعتاد بأسبوع، بسبب التوترات في البحر الأحمر التي عطلت حركة النقل البحري المعتادة في المملكة.

وقبل إعلان أرامكو عن هذه الحصص، أعرب عدد من المتعاملين عن قلقهم من احتمال استحواذ آسيا على كميات أكبر من الخام السعودي الذي يجري تصديره عبر خط أنابيب سوميد وميناء سيدي كرير في مصر ما يعني انخفاض الكمية المتاحة للأوروبيين.

كانت أرامكو قد أبلغت المشترين الآسيويين بحصصهم في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته بلومبرج سابقا. إلا أن العديد منهم يرفضون استلام الشحنات من ميناء ينبع، لصعوبة إيجاد سفن مستعدة للإبحار إلى هناك بسبب تهديدات جماعة الحوثيين في اليمن للسفن المرتبطة بالمملكة العربية السعودية في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.