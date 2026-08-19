زامير يتفقد قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنوب سوريا: سنتصدى لأي تهديدات على الحدود

تفقد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، قواته في منطقة أمنية تحتلها إسرائيل في جنوب سوريا.

وقال زامير، في تصريحات خلال الجولة، إن الجيش لن يسمح بـ"ترسيخ" التهديدات على الحدود، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتوجه زامير، إلى جنوده قائلًا: "نحن نراقب التغيرات على الجبهة السورية، ولن نسمح لقوات معادية بأن تُرسخ وجودها على حدودنا، وسنعرف كيف نستخدم قدراتنا العملياتية بدقة في الزمان والمكان المناسبين".

وكانت إسرائيل قصفت الثلاثاء قاعدة في شمال غرب سوريا، متهمة دمشق بانتهاك اتفاق من خلال السماح بوجود قوات تركية فيها، في خطوة أثارت إدانة كل من الولايات المتحدة وتركيا.