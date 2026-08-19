 رويترز: رئيس الموساد ووزير خارجية سوريا أجريا محادثة هاتفية - بوابة الشروق
الأربعاء 19 أغسطس 2026 9:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟

النتـائـج تصويت

رويترز: رئيس الموساد ووزير خارجية سوريا أجريا محادثة هاتفية

وكالات
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2026 - 8:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2026 - 8:58 م

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان، أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأسبوع الماضي، ناقشا خلالها الوجود العسكري التركي في سوريا.

جاءت المكالمة، التي قالت المصادر إنها جرت في 14 أغسطس، أي قبل أيام من شن إسرائيل غارات جوية على قاعدة جوية عسكرية سورية في شمال البلاد أمس الثلاثاء.

ويمثل هذا الاتصال أحد أعلى مستويات التواصل حتى الآن بين إسرائيل والحكومة السورية الجديدة منذ سقوط الدكتاتور السابق بشار الأسد في ديسمبر 2014.

وبحسب رويترز، لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يتولى الرد على الاستفسارات المتعلقة بالموساد، بعد على طلب للتعليق، كما لم يرد متحدث باسم الشيباني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك