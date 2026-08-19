ارتفع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من التوقعات، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس الحالي بواقع 4.4 مليون برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 17.4 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 600 ألف برميل.

وفي ظل هذا الارتفاع الأكثر من المتوقع أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 8ر428 مليون برميل أي في حدود متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة، أن مخزون البنزين ارتفع بمقدار 700 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل بنسبة 5% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي الوقت نفسه، تراجع مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 1.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي ليظل أقل بنسبة 13% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.