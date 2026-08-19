أفريقيا الوسطى: ارتفاع عدد قتلى انهيار منجم لأكثر من 100 شخص

قال موظف إغاثة ومسئول محلي، إن عدد قتلى انهيار منجم ذهب في غرب جمهورية أفريقيا الوسطى ارتفع إلى أكثر من 100 قتيل.

انهار منجم الذهب الذي يعتمد على تقنيات بسيطة والعمل اليدوي صباح أمس الثلاثاء في قرية زامبوي، في مقاطعة نانا مامبيري، بالقرب من الحدود مع الكاميرون.

وقال جيرفيس جاناجوروه وهو متطوع محلي بالصليب الأحمر يشارك في جهود الإغاثة، إنه جرى انتشال أكثر من 100 جثة حتى الآن، بينما يعاني العديد من الناجين من إصابات خطيرة.

وقال برتراند بي يانجوي عضو مجلس شباب زامبوي، إن حصيلة القتلى تتجاوز 100 شخص، مضيفًا أنه من المرجح أن ترتفع الحصيلة، حيث لا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين وهناك آخرون محاصرون تحت الأنقاض.