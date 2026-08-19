اختتم وزير المملكة المتحدة لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستيفن داوتي، زيارة استمرت ليومين إلى مصر، وهي أول زيارة له إلى المنطقة منذ توليه منصبه، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأمن والاستقرار الإقليمي.

وخلال الزيارة، توجه الوزير إلى مدينة العريش للاطلاع على مرافق الدعم الإنساني القريبة من حدود غزة، وجدد دعوة المملكة المتحدة لإسرائيل بالسماح بدخول كميات أكبر بكثير من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما أطلع الوزير على حجم العمليات اللوجستية الإنسانية، بما في ذلك الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة بأكثر من مليوني جنيه إسترليني لتعزيز جهود الهلال الأحمر المصري في إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين.

دور مصر فى الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة

وسلطت الزيارة الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به مصر في الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، كما أكدت التزام المملكة المتحدة بالعمل مع شركائها لدعم إيصال المساعدات والحفاظ على الزخم الداعم لخطة العشرين نقطة، والمساعدة في منع العودة إلى نزاع واسع النطاق، بحسب بيان صادر عن سفارة بريطانيا في القاهرة.

وقال داوتي: "تعد مصر شريكا حيويا في المنطقة، وتلعب دورا محوريا في الجهود الرامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة، وأود أن أتوجه إليها بالشكر على شراكتها ودعمها، لكن من الضروري أن تضمن إسرائيل وصول المساعدات بسرعة وأمان ودون عوائق إذا أردنا تجنب المزيد من المعاناة في غزة."

وأضاف: "أدرك مدى الصدمة والاستياء اللذين يشعر بهما الناس في مختلف أنحاء بريطانيا إزاء ما يشهده قطاع غزة من وفيات ومعاناة، ولهذا السبب جعلت هذه الزيارة أولى زياراتي إلى المنطقة، ولهذا السبب أيضا أجدد دعوتي لإسرائيل للسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين."

وتابع: "نعمل بشكل وثيق مع مصر على اتخاذ خطوات عملية لدعم تدفق المساعدات، كما ندعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام والاستقرار والأمن في غزة."

وتعكس الزيارة تركيز الحكومة البريطانية على معالجة الوضع الإنساني في غزة، وتؤكد المملكة المتحدة التزامها بتخفيف المعاناة الإنسانية، حيث قدمت أكثر من 127 مليون جنيه إسترليني دعما للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام المالي الحالي.

كما التقى داوتي، بوزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، ونائبي وزير الخارجية محمد أبو بكر ونبيل حبشي، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، لبحث قضايا الأمن الإقليمي والجهود الرامية للتعامل مع النزاعات في غزة والسودان.

والتقى أيضا الدكتور علي شعث، المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة، حيث أكد الدور المؤقت للجنة في تنسيق جهود التعافي وإعادة الإعمار في القطاع.

شراكة بين مصر و بريطانيا في مجال الهجرة

وفي إطار الزيارة، وقع الوزير شراكة جديدة بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الهجرة، ويُعد هذا الاتفاق أول ترتيب ثنائي يركز بشكل خاص على التعاون في قضايا الهجرة، ويهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كما يأتي في أعقاب زيادة قدرها 9 ملايين جنيه إسترليني في التمويل البريطاني لمساعدة دول شمال أفريقيا على التعامل مع ضغوط الهجرة الناتجة عن عدم الاستقرار الإقليمي.

من جهتها، قالت كاثرين كار، القائمة بالأعمال في السفارة البريطانية بالقاهرة: "إن اختيار مصر كأول محطة إقليمية للوزير داوتي يعكس أهمية الشراكة البريطانية المصرية، فمن دعم الجهود الإنسانية في غزة ومواجهة التحديات الإقليمية، إلى توسيع مجالات التجارة والاستثمار والتعليم، لدينا الكثير من مجالات التعاون التي تصب في مصلحة بلدينا وتسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة."