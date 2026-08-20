بوتين لصدام حفتر: ندعم جهود توحيد المؤسسات في ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها

التقى نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، الفريق أول ركن صدام حفتر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى روسيا.

ونقل الفريق أول ركن صدام حفتر تحيات القائد العام للقوات المسلحة، المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإلى الشعب الروسي الصديق، مشيرًا إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ومؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، بحسب مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

من جانبه، عبر بوتين عن تقديره الكبير للقائد العام، ولدور القوات المسلحة في حفظ الأمن والاستقرار في ليبيا، مثمنًا جهود نائب القائد العام في تطوير ورفع كفاءة القوات المسلحة، مؤكدًا دعمه للجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات في ليبيا، وتعزيز استقرارها، والحفاظ على وحدة أراضيها.