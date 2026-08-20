قال الطفل مصري حسين محمود، البالغ من العمر 12 سنة، عن انتشار مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يتحدث مع سائحين بلغات عدة، إن أحد السائحين صوره خلال حديثه معهم، وأنه تحدث معهم قبل تصوير الفيديو بـ 4 لغات هي: "الإنجليزية والألمانية والإسبانية والكورية".

وأضاف "حسين" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أنه بدأ تعلم اللغات في سن 11 سنة، بعدما شاهد بالصدفة خلال تصفحه لمقاطع الفيديو على "يوتيوب" رجلًا يتحدث 29 لغة، وهو ما أثار إعجابه ودفعه إلى تجربة تعلم اللغات بنفسه.

وتابع أنه بدأ بتعلم أهم 500 جملة في 15 لغة، واضعًا لنفسه روتينًا يوميًا يعتمد على حفظ 5 جمل جديدة، إلى جانب الاستماع إلى البودكاست والأغاني باللغة التي يتعلمها، مؤكدًا أنه يركز على تعلم الجمل التي يمكن أن تفيده في التعامل اليومي.

وأشار إلى أنه يعرف أساسيات نحو 15 لغة، من بينها: “الكورية والصينية واليابانية والأرمينية والفرنسية والأوكرانية والروسية”.

واستكمل أنه من القاهرة، لكن أصله من أسيوط، مضيفًا أنه يلتقي عددًا كبيرًا من السياح في المكان الذي يعمل فيه ويحرص على استغلال هذه الفرصة لممارسة اللغات التي تعلمها.

وتابع: "بقابل سياح كتير، فبقعد أتكلم معاهم وأقولهم كم عدد اللغات اللي بيتكلموها، ولو لقيتهم بيتكلموا لغات بكلمهم برده باللغات دي"، مؤكدًا أن هدفه ليس فقط ممارسة اللغات، وإنما جعل السياح يحبونه ويحبون مصر ويفتخرون بها.

وعن الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، لفت إلى أنه لم يتوقع أن يحظى بهذا الانتشار، قائلًا إنه كان يعتقد أن السياح سيحتفظون بالفيديو أو يرسلونه إلى أفراد عائلتهم ثم ينسونه.

وأكد أنه شعر بسعادة كبيرة بعد انتشار الفيديو، مشيرًا إلى أن والدته كانت أول من شاهد المقطع، وفرحت بما حققه، مضيفًا أنه متفوق دراسيًا أيضًا، حيث إنه يدرس حاليًا في الصف السادس الابتدائي، وكان متفوقًا في الصف الخامس أيضًا، متمنيًا أن يصبح طبيب في المستقبل.