فتح: أهداف نتنياهو تتجاوز الحرب إلى القضاء على أي مسار يجسد الدولة الفلسطينية

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية ذهبت إلى خوض حرب شاملة مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح في مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج ملف اليوم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الهدف لم يكن القضاء على حركة حماس وإنما منع أي مسار سياسي يجسد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأوضح أن نتنياهو مع تنامي الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، كان يدرك أنه لا مفر من مسار سياسي، ولذلك استغل هجوم السابع من أكتوبر للقضاء على أي مسار أو أفق لحل سياسي يمكن أن ينتهي بإقامة دولة فلسطينية.

وأشار إلى أن كل ما من شأنه أن يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية سيعارضه نتنياهو، لافتًا إلى أن إسرائيل احتلت قطاع غزة بهدف القضاء على الدولة الفلسطينية والإبقاء على عزل القطاع عن باقي الجسد الفلسطيني، وعدم السماح بعودته إلى حضن الدولة الفلسطينية.

وأكد دولة أن نتنياهو، في ظل اقتراب الانتخابات، لن يستطيع تقديم خطة تسليم سلاح حماس لإدارة تكنوقراط فلسطينية باعتبارها إنجازا، بعدما قدم نفسه أمام المجتمع الإسرائيلي على أنه قضى على الحركة وأحبط قدراتها العسكرية وجلب الأمن لإسرائيل ولن يسمح بإقامة دولة فلسطينية.

ونوه بأنّ نتنياهو سيستخدم أي ذريعة من شأنها تعطيل الاستقرار ومنع فتح الباب أمام مسار سياسي، قائلا إن القضية بالنسبة له ليست حماس أو سلاحها، وإنما رفض إقامة دولة فلسطينية، لافتا إلى استمرار الهجوم على القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ومحاولات تقويضها.