صحة غزة: المنظومة الصحية بالقطاع تواجه واقعا مأساويا وسط شح الاحتياجات الطبية

قال الدكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة في غزة، إن المنظومة الصحية في القطاع تعاني شحًا كبيرًا في الموارد والمستلزمات الطبية، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف البرش، في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 10 شهداء و15 مصابًا وصلوا إلى المستشفيات حتى لحظة حديثه، موضحًا أن الحصيلة آخذة في الازدياد مع استمرار وصول الضحايا إلى المستشفيات.

ولفت إلى أن الإصابات مدنية، وأن الاستهداف طال مركز شرطة ونقطة في النصيرات.

وأوضح أن جثامين الشهداء والمصابين وصلت إلى مستشفى الشفاء ومستشفى شهداء الأقصى، مؤكدًا أن المستشفيات تستطيع استيعاب هذا العدد رغم الظروف الصعبة، مستندة إلى الخبرة التي اكتسبتها المنظومة الصحية الفلسطينية خلال الحرب.

وأشار إلى أن أكثر الأدوية الأساسية غير متوفرة، ومنها أدوية التخدير والاستقبال، إلى جانب عدم توافر أكثر من 56% من المستلزمات الطبية، فضلًا عن الحاجة إلى محطات الأكسجين والزيوت والمولدات اللازمة لتشغيلها في المستشفيات.

وأكد الدكتور منير البرش، أن الوضع الصحي في غزة «مأساوي» في ظل النقص الكبير في الاحتياجات الطبية، موضحًا أن حصيلة الشهداء العشرة تشمل الاستهدافات التي وقعت في النصيرات وغزة معًا، وأن المصابين يصلون إلى المستشفيات بصورة جماعية منذ ساعات الصباح.