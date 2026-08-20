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أعداد جريدة الشروق
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مقتل رئيس الاستخبارات الإكوادوري وزوجته في تحطم مروحية بكينيا

وكالات
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2026 - 11:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2026 - 11:06 م

قُتل رئيس جهاز الاستخبارات الإكوادوري ميشال سينسي-كونتوجي وزوجته، في حادث تحطم مروحية في كينيا الأربعاء، بحسب ما أعلن وزير النقل الإكوادوري.

وأفاد مصدر في قطاع الطيران لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن المروحية التي كانت تقلّ عددا من السياح تحطمت في مقاطعة سامبورو شمال العاصمة نيروبي، ما أسفر عن مقتل جميع من كان على متنها.

وكتب وزير النقل روبرتو لوكي على منصة إكس: "اليوم، رحل ميشال وستيفاني عنا قبل أوانهما. أفكاري مع عائلاتهما، ولا سيما أطفالهما ووالديهما".

وكان على متن الطائرة 7 أشخاص بينهم 6 سياح، وفق ما أفادت إدارة التحقيق في حوادث الطيران في الوكالة.

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