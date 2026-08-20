مطالب مالكوم المالية تعطل انتقاله من الهلال إلى الدرعية

كشفت تقارير صحفية سعودية عن أسباب فشل انتقال البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، إلى نادي الدرعية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط مالكوم بعقد مع الهلال حتى يونيو 2027، إلا أن مستقبله مع النادي أصبح محل نقاش خلال الميركاتو الحالي، في ظل رغبة الدرعية في الحصول على خدماته.

وبحسب صحيفة «الوئام» السعودية، توصل مالكوم والدرعية إلى اتفاق بشأن التفاصيل المالية الخاصة بعقد اللاعب، لكن المفاوضات مع الهلال لم تصل إلى اتفاق حول المقابل المالي المطلوب لإتمام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن مطالب اللاعب البرازيلي أصبحت غير واضحة خلال المفاوضات، بعدما رأت الأطراف المعنية أنه بالغ في مطالبه المالية، سواء المتعلقة بمستحقاته السابقة أو حقوقه المستقبلية.

وأدى الخلاف المالي في النهاية إلى اتخاذ إدارة الدرعية قرارًا بصرف النظر عن إتمام التعاقد مع مالكوم، رغم التوصل في وقت سابق إلى تفاهم بشأن الجوانب المالية بين النادي واللاعب.

وبذلك يستمر مالكوم مع الهلال حتى الآن، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية.