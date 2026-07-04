شهد كورنيش الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، احتفالات جماهيرية حاشدة عقب فوز المنتخب المصري على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح، وتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، وسط أجواء من الفرحة العارمة التي عمّت شوارع المدينة.

ورفع آلاف المواطنين الأعلام المصرية، مرددين الهتافات الوطنية وأغاني التشجيع، فيما تحولت مناطق كورنيش البحر، لا سيما منطقتا الشاطبي وستانلي، إلى ساحات احتفال مفتوحة، حيث حرصت الأسر والشباب والأطفال على المشاركة في الفرحة التاريخية التي حققها الفراعنة.

ونجح المنتخب المصري في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليواصل الفراعنة كتابة التاريخ في مونديال 2026.