وكيل اتصالات النواب: تأهل مصر إلى دور الـ16 إنجاز تاريخي يجسد روح المصريين

أشاد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالأداء البطولي الذي قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الأسترالي، مؤكدًا أن التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية يمثل إنجازًا استثنائيًا يُكتب بأحرف من نور، ويعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد، في بيان، أن لاعبي المنتخب قدموا نموذجًا مشرفًا في الالتزام والانضباط والروح القتالية طوال المباراة، ونجحوا في تجاوز واحدة من أصعب المواجهات بفضل الإصرار والعزيمة والثقة في إمكاناتهم، ليمنحوا ملايين المصريين فرحة تاريخية طال انتظارها.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة عمل متواصل وجهود كبيرة بذلتها الدولة لتطوير المنظومة الرياضية، وتوفير الدعم اللازم للمنتخبات الوطنية، بما ينعكس على حضور مصر في المحافل الدولية وتحقيق نتائج تليق باسمها وتاريخها.

وأضاف أن المنتخب الوطني أثبت امتلاكه شخصية البطل، وأن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية في مواجهة منتخب قوي، مقدمين أداءً اتسم بالرجولة والانضباط التكتيكي والقتال حتى اللحظات الأخيرة، وهو ما يعكس الروح الحقيقية للاعب المصري عندما تتوافر له الثقة والدعم.

ووجّه وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب التحية إلى الجهازين الفني والإداري واللاعبين، مشيدًا بالدور الكبير الذي قامت به الجماهير المصرية داخل البلاد وخارجها في مساندة المنتخب، مؤكدًا أن هذا الالتفاف الوطني كان أحد أبرز عوامل تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

واختتم النائب محمود حسين طاهر بيانه معربًا عن ثقته في قدرة المنتخب الوطني على مواصلة كتابة التاريخ خلال منافسات البطولة، مطالبًا اللاعبين بالاستمرار بنفس الروح القتالية والعزيمة، ومؤكدًا أن الشعب المصري يقف خلفهم بكل الفخر والدعم، ومتمنيًا لهم التوفيق في مواصلة مشوارهم وتحقيق إنجازات أكبر تسعد الجماهير المصرية.